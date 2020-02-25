كورونا يظهر في الخليج و

2020/02/25 | 01:07 - المصدر: اندبندنت عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مع ظهور عدد من الإصابات الأولى بفيروس كورونا في كل من عُمان والكويت والبحرين على متن طائرات قادمة من إيران، وتسجيل إصابات ووفيات جديدة في أوروبا والشرق الأوسط وآسيا، حضّت منظمة الصحة العالمية دول العالم الاثنين على الاستعداد لـ"وباء عالمي محتمل"، مع التشديد على أن الوضع لم يبلغ هذه المرحلة بعد.ففي عُمان، تأكّدت إصابة مواطنتين قادمتين من إيران بالفيروس، وعلقّت الهيئة العامة للطيران المدني في البلاد جميع الرحلات إلى إيران، اعتباراً من اليوم الاثنين وحتى إشعار آخر.وفي الكويت، أكّدت وزارة الصحة ثبوت إصابة خمسة أشخاص قادمين من إيران.وإثر ذلك أوقفت الكويت الرحلات الجوية من وإلى إيران والعراق وأغلقت المنافذ البرية والبحرية معهما، وأوقفت هيئة الطيران المدني الكويتية أيضاً جميع الرحلات المغادرة والقادمة من كوريا الجنوبية وتايلاند وإيطاليا، حيث سُجلت إصابات كثيرة بالفيروس. كذلك أعلنت وزارة الصحة البحرينية وصول الفيروس إليها عن طريق طهران، إذ سجلت إصابتين.وكانت الإمارات قد أعلنت عن حالتين جديدتين قبل أيام لزوجين مسنين قادمين من إيران، أحدهما في وضع صحي سيئ.

وفي إيطاليا كذلك، ارتفع عدد الوفيات إلى سبعة وفاق عدد الإصابات الـ200، في وقت تضاربت المعلومات حول عدد الضحايا في إيران، حيث ينتشر المرض بشكل كبير.

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