2020/02/25 | 01:19 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت منظمة الصحة العالمية أنه “من المبكر جدا” اعتبار فيروس كورونا المستجد الذي ظهر في الصين وبدأ بالانتشار في العالم إلى “وباء عالمي” ونسعى لتجنب وقوع ذلك.وأضافت منظمة الصحة العالمية أنّ لا دليل حتى اليوم على انتقال العدوى من إنسان لآخر خارج الصين، لكن نستعد لاحتمال إعلان تحول فيروس كورونا إلى “وباء عالمي” لكنه […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصحة العالمية : “من المبكر جدا” اعتبار فيروس كورونا وباء عالمي) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصحة العالمية : “من المبكر جدا” اعتبار فيروس كورونا وباء عالمي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).