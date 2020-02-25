محافظ كربلاء يؤكد خلو المحافظة من فايروس كورونا

2020/02/25 | 01:23 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم ـ كربلاء

أعلن محافظ كربلاء، نصيف الخطابي، الثلاثاء، خلو المحافظة من اي اصابة بفايروس كورنا.

وذكرت قياد...





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