2020/02/25 | 01:24 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن محافظ كربلاء، نصيف الخطابي، اليوم الثلاثاء، خلو المحافظة من اي اصابة بفايروس كورنا.وذكرت قيادة شرطة كربلاء في بيان تلقته “العهد نيوز” إنه “عقد في مبنى محافظة كربلاء، مؤتمرا صحفيا مشتركا حضره المحافظ نصيف جاسم الخطابي وقائد شرطة المحافظة اللواء أحمد علي زويني ومدير عام صحة المدينة الدكتور صباح الموسوي ومدير المستشفى الحسيني الدكتور صباح الحسيني […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محافظ كربلاء يؤكد خلو المحافظة من فايروس كورونا) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (محافظ كربلاء يؤكد خلو المحافظة من فايروس كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).