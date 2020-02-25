أسراب جراد تمتد على 100 كم تصل المثنى.. واستعدادات لمواجهتها بالمبيدات

2020/02/25 | 01:37 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شرعت مديرية زراعة محافظة المثنى، اامس الثلاثاء، بتزويد أهالي المحافظة بمبيدات حشرية، لمواجهة أسراب جراد قادمة من دولة الكويت.وقال مصدر امني إن أسراباً كبيرة من الجراد وصلت مناطق البادية وتحديدا في منطقة انصاب، قرب ناحية بصية.واضاف أن كمية الجراد الواصلة إلى منطقة انصاب غطت مساحة تصل إلى 100 كم مربع، وهي […]

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