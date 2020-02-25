نداء استغاثة من آلاف الطلبة العراقيين في إيران: الإقامة المتصلة قد تقتلنا!

2020/02/25 | 01:38 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحريرأطلق مجموعة من الطلبة العراقيين في إيران، نداء استغاثة على خلفية تفشي فيروس "كورونا"، مطالبين وزارة التعليم العالي باستثنائهم من شرط الإقامة المتصلة ليتمكنوا من العودة إلى العراق.

طالب الطلبة العراقيون وزارة التعليم باستثنائهم من شرط الإقامة المتصلة ليتمكنوا من العودة إلى العراق

وأكد النائب أمير أبادي، ممثل محافظة قم الإيرانية في مجلس الشورى الإيراني، يوم الإثنين 24 شباط/فبراير، وفاة 50 مواطنًا من أهالي المحافظة اثر إصابتهم بالفيروس، مطالبًا بوضع المدينة تحت الحجر الصحي، لخطورة الوباء.

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ويقول أحد طلبة الدراسات العليا في مدينة مشهد الإيراني، لـ"ألترا عراق"، إن "عدد طلبة الدراسات العليا في ثلاث محافظات إيراني وهي كل من مشهد وقم وطهران، يفوق 7 آلاف طالب، مع عوائلهم".

ويضيف طالب الماجستير في كلية العلوم بجامعة مشهد، الذي فضل الكشف عن هويته، أن "الجانب الإيراني أعلن عن تعطيل الدوام في الجامعات والمدارس، لمدة أربعة أشهر، لكن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي العراقية، ترفض عودتنا لغاية الآن".

وأوضح أن "عودتهم إلى العراق مرهونة بمنحهم قرار استثناء من وزارة التعليم، من شرط الإقامة المتصلة، حيث يفترض أن يقضي الطالب العراقي فترة تسعة أشهر متواصلة في إيران"، مشددًا على ضرورة "إلغاء شرط الإقامة أو تأجيله لمدة ثلاثة أشهر لحين مكافحة فيروس كورونا".

وعن دور السفارة العراقية في طهران، يكشف الطالب العراقي، عن مخاطبة السفارة منذ أسبوعين من أجل استحصال قرار عودتهم من وزارة التعليم العراقية، مؤكدًا أن "السفارة أخبرتنا بأنها تبذل جهودها وقد خاطبت وزير التعليم قصي السهيل وبانتظار قراره من اجل إعادتهم إلى العراق".

ويبين الطالب، أن "مدينة مشهد سجلت إصابات بفيروس كورونا"، موضحًا أن "الجانب الإيراني أبدى تعاطفًا مع الطلبة العراقيين وأكد استعداده لتجهيز طائرات تقلهم إلى العراق حال إصدار وزارة التعليم العالي قرار الاستثناء من شرط الإقامة المتصلة".

وتعليقا على قرار هيئة المنافذ الحدودية، بشأن تمديد فترة منع دخول الإيرانيين إلى العراق لمدة 15 يوما، قال الطالب، إن "المسؤولين العراقيين يكذبون على شعبهم لأن الرحلات البرية والجوية مستمرة من وإلى إيران، وخلاف هذا الحديث هو كذب لتهدئة الشارع".

قال أحد الطلبة إن الجانب الإيراني أبدى تعاطفًا مع الطلبة العراقيين وأكد استعداده لتجهيز طائرات تقلهم إلى العراق

وتأتي هذه التطورات تزامنا مع، إعلان مدير دائرة صحة النجف، رضوان الكندي، الاثنين 24 شباط/فبراير، تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا في العراق لشخص إيراني دخل العراق قبل قرار منع دخول الإيرانيين للبلاد.

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