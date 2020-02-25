أمانة بغداد تطمئن أهالي الدورة بعدم قطع الماء

2020/02/25 | 01:45 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد_اين} نفت أمانة بغداد، اليوم الاثنين، انقطاع الماء الصافي في بعض محلات منطقة الدورة.وقالت الأمانة في بيانها الذي تلقت وكالة أين نسخة منه : إن "الموضوع عار عن الصحة"

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