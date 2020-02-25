مقربون: الطالب الايراني مصاب بـ”كورونا” سياسية اكثر من كونها الوباء المعروف

2020/02/25 | 02:03 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد مجموعة من طلبة الحوزة العلمية، في النجف الاشرف، اليوم الثلاثاء، ان “الطالب الايراني، سهيل الاميري، كان مصاب بنوبة برد ليس اكثر وما حصل تهويل اعلامي ممنهج”.وقال الطلبة في تصريح لهم لوسائل اعلام محلية، ان “سهيل الأميري كان برفقتنا داخل القسم، وانه “قبل ليله كان بصحة جيدة وقد صلى الفجر في الحرم العلوي الشريف […]

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