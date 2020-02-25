اتصالات مكثفة بين قوى البرلمان العراقي حول منح الثقة للحكومة المقبلة

2020/02/25 | 02:12 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد‭-‬‭ ‬‭(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭)‬‭ ‬‭-‬‭ ‬أعلن‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬العراقي‭ ‬الإثنين‭ ‬أنه‭ ‬سيعقد‭ ‬جلسة‭ ‬التصويت‭ ‬على‭ ‬منح‭ ‬الثقة‭ ‬لحكومة‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬المكلف‭ ‬محمد‭ ‬علاوي‭ ‬الخميس‭ ‬المقبل،‭ ‬فيما‭ ‬حض‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬الأميركي‭ ‬مايك‭ ‬بومبيو‭ ‬في‭ ‬اتصال‭ ‬هاتفي‭ ‬علاوي‭ ‬على‭ ‬حماية‭ ‬الجنود‭ ‬الأميركيين‭ ‬وتلبية‭ ‬مطالب‭ ‬المحتجين‭ ‬العراقيين‭ ‬الذين‭ ‬يتظاهرون‭ ‬منذ‭ ‬أشهر‭.‬وفيما‭ ‬يشهد‭ ‬العراق‭ ‬أزمة‭ ‬سياسية‭ ‬تتعلق‭ ‬بتشكيل‭ […]

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