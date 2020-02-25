الموقع الاستراتيجي ليس جغرافيا

2020/02/25 | 02:12 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- د.فاتح عبدالسلام لا‭ ‬توجد‭ ‬دولة‭ ‬عربية‭ ‬باستثناء‭ ‬السعودية،‭ ‬لها‭ ‬حدود‭ ‬مع‭ ‬دول‭ ‬عربية‭ ‬أو‭ ‬أجنبية‭ ‬بعدد‭ ‬ما‭ ‬للعراق،‭ ‬الذي‭ ‬تحده‭ ‬ست‭ ‬دول‭ ‬هي‭ ‬تركيا‭ ‬وايران‭ ‬والسعودية‭ ‬وسوريا‭ ‬والأردن‭ ‬والكويت‭ .‬من‭ ‬هنا‭ ‬تكون‭ ‬العلاقات‭ ‬الخارجية‭ ‬لبلدنا‭ ‬من‭ ‬أعقد‭ ‬الملفات‭ ‬التي‭ ‬تحتاج‭ ‬دائما‭ ‬إلى‭ ‬انسيابية‭ ‬عالية‭ .‬ جميع‭ ‬دول‭ ‬الجوار‭ ‬لها‭ ‬مشكلاتها‭ ‬وقضاياها‭ ‬الخلافية‭ ‬الخاصة،‭ […]

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