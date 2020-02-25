2020/02/25 | 02:12 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بروكسل‭- ‬الزمان‭ ‬ صادق‭ ‬ممثلو‭ ‬دول‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬الـ27‭ ‬الإثنين‭ ‬على‭ ‬مهمة‭ ‬مفاوضهم‭ ‬ميشال‭ ‬بارنييه،‭ ‬محددين‭ ‬شروطهم‭ ‬بشأن‭ ‬العلاقة‭ ‬التجارية‭ ‬المستقبلية‭ ‬مع‭ ‬المملكة‭ ‬المتحدة‭ ‬بعد‭ ‬بريكست،‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬أفادت‭ ‬عدة‭ ‬مصادر‭ ‬أوروبية‭ ‬وكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭.‬وبعد‭ ‬حصوله‭ ‬على‭ ‬الضوء‭ ‬الأخضر‭ ‬من‭ ‬السفراء،‭ ‬يطرح‭ ‬التفويض‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬نتيجة‭ ‬محادثات‭ ‬بين‭ ‬مختلف‭ ‬العواصم،‭ ‬خلال‭ ‬اجتماع‭ ‬وزاري‭ ‬في‭ […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (دول الاتحاد الأوروبي توافق على التفاوض مع لندن بعد بريكست) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (دول الاتحاد الأوروبي توافق على التفاوض مع لندن بعد بريكست) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).