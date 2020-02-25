حسن الكعبي :مجلس النواب سيشهد لأول مرة في تاريخه تشكيل حكومة دون اتفاقات سياسية

2020/02/25 | 02:46 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد_اين} صرح النائب الأول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي عن كتلة سائرون حول موضوع جلسة مجلس النواب المزمع عقدها يوم الخميس المقبل للتصويت على منح الثقة بالحكومة الجديدة حيث قال الكعبي إني أعتقد أن مجلس النواب سيشهد لأول مرة في تاريخه ومنذ العام 2003 التصويت على حكومة بدون اتفاقات سياسية حول منح الثقة لوزير وعدم منحها لآخر وبدون أي ضغوط من رؤساء الكتل على النواب،

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