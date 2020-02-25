الصحة تنفي تسجيل إصابات جديدة بـ

2020/02/25 | 03:11 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحرير نفت وزارة الصحة، تسجيل إصابات جديدة بفيروس "كورونا"، بعد استنفار في مستشفى اليرموك إثر الاشتباه بحالتين.

نفت وزارة الصحة تسجيل إصابات جديدة بفيروس "كورونا" بعد استنفار في مستشفى اليرموك إثر الاشتباه بحالتين

وقال مدير صحة الكرخ في بيان يوم الإثنين 24 شباط/فبراير، إن "أي حالة إصابة بفيروس كورونا لم تسجل في مستشفيات دائرة صحة الكرخ".

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وشدد، أن "أعراض الالتهابات التنفسية التي يشكو منها بعض المراجعين لا تعني الإصابة بكورونا"، داعيًا إلى "أخذ الأخبار من مصادرها الرسمية"، كما تعهد "بالتعامل مع الموضوع بشفافية وعدم إخفاء أية معلومة تتعلق بالمرض".

وفي وقت لاحق، أصدرت وزارة الصحة على لسان الناطق باسمها سيف البدر توضيحًا نفت من خلاله تسجيل أي حالة داخل العراق باستثناء الحالة التي تم الإعلان عنها في النجف.

وقال مصدر طبي لـ"الترا عراق"، إن "شخصين يشتبه بإصاباتها بفيروس كورونا قدما إلى طوارئ مستشفى اليرموك بعد تدهور حالتهما الصحية، ما استدعى سحب عينات منهما وإرسالها الى المختبر المركزي لإجراء تحليل الكشف عن الفيروس".

وأضاف المصدر، أن "الشخصين نقلا إلى مستشفى الفرات، الموقع المخصص للحجر، لحين التأكد من سلامتهما"، موضحًا أن "الكوادر في المستشفى قامت بإغلاق قسم الطوارئ وأجرت عمليات التعقيم، واعتذرت مؤقتًا عن استقبال المرضى"، فيما أشار إلى أن "أحد المشتبه بإصابتهما كان قد عاد من إيران مؤقتًا".

قال مصدر طبي مسؤول إن مستشفى الفرات المخصصة للحجر الصحي تضم 10 حالات حتى الآن

من جانبه قال مصدر طبي مسؤول، إن "مستشفى الفرات أغلقت وتحولت إلى محجر خاص للحالات التي يشتبه بحملها للمرض"، مشيرًا الى وجود 10 حالات محجورة داخل المستشفى حتى الآن".

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