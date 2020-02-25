كورونا ينشر الرعب في النجف.. تعطيل مدارس وإغلاق مطار واحتجاجات على الحجر قرب مناطق سكنية

2020/02/25 | 03:11 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تسود محافظة النجف حاليا حالة من الرعب بعد تأكيد إصابة بفيروس كورونا في المحافظة، وقررت وزارة التربية والتعليم تعطيل مدارس النجف "لحين إشعار آخر"، في احتج عدد من المواطنين على حجر المصابين في مراكز قريبة من مناطقهم.

وقال المدير العام لتربية محافظة النجف عادل البصيصي لـ"راديو سوا" "بعد التأكد من الإصابة لطالب إيراني يدرس العلوم الدينية في المحافظة قررنا تأجيل امتحانات نصف السنة لمدارس النجف كاملة لحين إشعار آخر، حتى نعرف حدود هذا المرض ومدى وساعة انتشاره".

وطالب محافظ النجف لؤي الياسري، الاثنين، الحكومة بتزويد المحافظة بكمامات وأدوية، فيما أكد مدير دائرة الصحة في المحافظة رضوان الكندي حجر 13 شخصا من طلبة العلوم الدينية في المحافظة، والذين كانوا على تواصل مع الطالب الإيراني الذي تأكدت إصابته بالفيروس، بحسب ما أفادت وسائل إعلام عراقية.

وقال شهود عيان، الاثنين لموقع "الحرة" إن مجموعة من سكان منطقة الحيدرية في محافظة النجف، منعوا دخول المشمولين بالحجر الصحي من الطلبة وزملاء الطالب الإيراني المصاب بفيروس كورونا، إلى المركز الصحي المعد للحجر في منطقتهم.

صورة من خارج مركز الصحة التي يمكث فيها الطالب الإيراني المصاب بفيروس كورونا المستجد- 24 فبراير 2020

وأضاف الشهود إن مجموعة من أهالي المنطقة قاموا بإشعال إطارات، والتظاهر وقطع الطريق أمام المركز الصحي في الحيدرية قرب (العمود 122)، وأجبروا الطاقم الطبي في المركز على نقل المحجورين صحيا إلى مكان آخر.

وزود الشهود موقع الحرة بهذا الفيديو الذي لم نستطع التأكد من إصالته.

وكانت مجموعة من أهالي مدينة النصر في محافظة بابل، قد منعوا هم أيضا افتتاح مركزا للحجر يوم أمس في منطقتهم.

مظاهرات

وتوجه عشرات المتظاهرين الاثنين إلى مطار النجف للمطالبة بإغلاقه على اعتبار أن الوافد المصاب قدم عبر المطار.

وتجمهر المحتجون أمام المطار وتساءلوا عن كيفية دخول الطالب الإيراني رغم إصدار منع دخول الوافدين الأجانب الذين لا يحملون الجنسية العراقية.

وقال الناشط علي السنبلي من النجف لـ"راديو سوا" إن إدارة المطار وممثلين عن مديرية صحة النجف "تواصلوا معنا وقالوا إن الطالب الإيراني دخل منذ أكثر من خمسة أيام قبل قرار خلية الأزمة بمنع دخول الأجانب.



وباستجابة من المتظاهرين تم فض التظاهر بعد الحصول على ضمانات بعدم دخول أي وافد أجنبي للمحافظة".

وأضاف أن هناك خشية لدى سكان المحافظة خاصة وأن الوافد الأجنبي قبل أن يتم وضعه تحت الحجر الصحي، كان موجودا في المدينة القديمة المكتظة بالسكان المحليين والأجانب.

وتوقع السنبلي تأثير الخوف من انتشار فيروس كورونا المستجد على المظاهرة المليونية التي دعا إليها النشطاء الثلاثاء من أجل المطالبة بحكومة مستقلة خالية من المحاصصة الحزبية والمصادقة على قانون الانتخابات.

وأعلنت وزارة الصحة العراقية، الاثنين، تسجيل إصابة بمرض كورونا لأحد طلاب الفقه، وهو إيراني الجنسية يدرس العلوم الدينية في النجف.

وتقول وزارة الصحة إن فرقها الطبية راودتها الشكوك بشأن حالة الطالب الإيراني حينما كانت تجري فحوصات على القادمين من إيران مؤخرا.





وتقول مصادر من النجف إن الطالب قد يكون أمضى 10-15 يوما في العراق، وهو "يتحرك بصورة طبيعية بين المدرسة الدينية ومرقد الإمام علي بن أبي طالب، وقضاء احتياجاته الأخرى".

وفي حالة كورونا، يعتبر الفيروس متوسط الخطورة، لكنه شديد العدوى.



وتقوم فرق وزارة الصحة حاليا بعزل وفحص زملاء الطالب الإيراني وتعقيم المدرسة الدينية التي كان يدرس فيها.

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