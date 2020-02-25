تطوير آليات الحماية في الهواتف الذكية

2020/02/25 | 03:16 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اختفت الحاجة إلى كلمات المرور تماما مع ظهور الحماية البيومترية في الأجهزة الذكية، لكن حتى في ظل وجود الماسح الضوئي لبصمات الأصابع وتقنية التعرف إلى الوجوه، فإنه لا يمكن الاعتماد كليا على هذه الحلول لأن بعضها لا يعمل دائما بشكل دقيق.

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