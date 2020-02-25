صبحي مبارك مال الله - تشكيل الوزارة بين إرادة الشعب وإرادة المتنفذين !

2020/02/25 | 03:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #صبحي_مبارك_مال_الله أصبح واضحاً بأن السيد محمد توفيق علاوي المكلف بتشكيل الوزارة قد وقع بين إرادتين متناقضتين لايمكن التوفيق بينهما، وهي إرادة الشعب المتمثلة بالإنتفاضة المجيدة التي عمت معظم مدن العراق والتي تمثل الأكثرية ومطاليبها المشروعة نحو التغيير الجذري للنظام المحاصصي الطائفي والحزبية الضيقة وإنهاء هيمنته وسطوته ووقوفه بوجه التطور والتقدم للشعب نحو بناء الدولة المدنية الديمقراطية، تقابلها إرادة الطبقة السياسي......

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