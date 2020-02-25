حسن أحراث - التنسيق النقابي الخماسي: أي دور؟ أي أفق؟

2020/02/25 | 04:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #حسن_أحراث لفهم بعض المسكوت عنه لابد من الرجوع الى كرونولوجيا "الميلاد" النقابي بالمغرب، وأخص هنا مجال التربية والتكوين ارتباطا بما سمي "التنسيق الخماسي" (الجامعة الوطنية للتعليم UMT، الجامعة الحرة للتعليم UGTM، النقابة الوطنية للتعليم CDT، النقابة الوطنية للتعليم FDT، الجامعة الوطنية للتعليم FNE).إنه ميلاد قيصري (CESARIEN) في كل الحالات ومحكوم بالانشطار السياسي المبتذل والممارسة البيروقراطية.ولا يعكس بالض......

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