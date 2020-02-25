رسميا.. غياب نجمي باريس عن مواجهة دورتموند

2020/02/25 | 04:18 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن باريس سان جيرمان، غياب ثنائي الفريق، عن مواجهة بوروسيا دورتموند، في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

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