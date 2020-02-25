2020/02/25 | 05:20 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- زار السيد مقتدى الصدر أباه وعمه الشهيدين في النجف الاشرف.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالصورة.. مقتدى الصدر يزور أباه وعمه الشهيدين) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالصورة.. مقتدى الصدر يزور أباه وعمه الشهيدين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العالم).