البرلمان يدرس المنهاج الحكومي ويحدد الخميس موعدا للتصويت

2020/02/25 | 05:48 - المصدر: المستقبل

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقبل العراقي / عادل اللاميفيما شكل البرلمان لجنة لدراسة المنهاج الحكومي، جدد تحالف القوى رفضه تكليف محمد توفيق علاوي بتشكيل الحكومة المؤقتة، وبينما تمسك التحالف الكردستاني بتقديم مرشحين لشغل الوزارات في الحكومة الاتحادية، دعا إلى الحوار قبل جلسة التصويت على حكومة علاوي.وأكد تحالف القوى العراقية ما سمّاه «موقفه الثابت برفض المنهج الذي يتعامل به السيد محمد توفيق علاوي المكلف بتشكيل الحكومة».وقال التحالف في بيان تلقت المستقبل العراقي نسخة منه، إن «منهج (علاوي) أزموي لا يتناسب والهدف المزمع من تشكيلها في حل الأزمات بين الحكومة والشعب من جهة أو بين الحكومة والقوى السياسية من جهة أخرى».ولفت إلى أن منهج علاوي «سيزيد من حالة الاحتقان والاضطراب في وقت نحن أحوج ما نكون فيه إلى حكومة غير جدلية تحظى بالإجماع الشعبي والسياسي، ولا تزيد من حالة الانقسام الراهنة».وطالب التحالف «القوى السياسية باستبداله (علاوي) بشخصية مقبولة تحوز رضا الجماهير وتسهم في حل المشكلات وليس تجذيرها».ولفت إلى أن «تحديد موعد جلسة للتصويت بمنح الثقة من قبل السيد رئيس مجلس النواب إنما هو جزء من واجبه الدستوري ولا علاقة له بموقفنا السياسي».وشدد تحالف القوى على أنه «لن يحضر جلسة التصويت بالثقة المزمع عقدها يوم الخميس المقبل».والسبت، لوّح النائب الأول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي بتعريض رئيس المجلس محمد الحلبوسي للمساءلة القانونية بسبب رفض الأخير تحديد موعد جلسة استثنائية للتصويت على كابينة علاوي.ودخل زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر على خط أزمة التصويت على حكومة علاوي، وهدد الصدر بالخروج في تظاهرة مليونية واعتصامات حول الخضراء في حال عدم تمرير حكومة محمد توفيق علاوي.بدوره، دعا اجتماع الكتل الكردستانية ورئاسة إقليم كردستان إلى الحوار قبل جلسة التصويت على حكومة محمد توفيق علاوي.وقال مصدر سياسي في تصريح صحفي إن «اجتماع الكتل الكردستانية ورئاسة الاقليم، اعتبر ان منهج وآلية عمل رئيس الوزراء المكلف ليس محل اطمئنان وثقة اغلب المكونات الأساسية»، مطالباً بـ «مراجعة طريقة تعامله».وأضاف أن «العراق يمر بمنعطف تاريخي مع وجود تحديات داخلية وخارجية»، مبيناً ان «إقليم كردستان ومؤسساته هو الجهة الشرعية الوحيدة في تحديد من يمثلونه في مؤسسات الدولة الاتحادية».وطالب قادة الكتل السياسية بـ «الجلوس إلى طاولة الحوار قبل جلسة التصويت على الحكومة».إلى ذلك، شكّل مجلس النواب لجنة برئاسة نائب الرئيس حسن الكعبي وعضوية خمس نواب آخرين لدراسة المنهاج الوزاري لحكومة علاوي.وتسلّمت رئاسة مجلس النواب المنهاج الحكومي لرئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي، فيما حددت موعد جلسة التصويت على حكومته.ونقلت وكالة الانباء الرسمية عن مصدر قوله ان «رئاسة البرلمان تسلمت قبل قليل، المنهاج الحكومي». بدوره، حدد مجلس النواب العراقي، يوم الخميس المقبل، موعداً لعقد جلسة منح الثقة لحكومة محمد توفيق علاوي.وقالت رئاسة مجلس النواب في بيان تلقى (عراقي ٢٤) نسخة منه إن «الرئاسة عقدت، اليوم الاثنين اجتماعاً خاصاً لبحث تحديد موعد للجلسة الاستثنائية لمنح الثقة للحكومة الجديدة». وأضاف البيان أن «الرئاسة قررت خلال الاجتماع عقد الجلسة الاستثنائية المقررة للتصويت على منح الثقة للحكومة الجديدة يوم الخميس المقبل الموافق 27 شباط 2020 الساعة الواحدة ظهرا، على أن يُرسل رئيس الوزراء المكلف المنهاج الوزاري والسير الذاتية للمرشحين قبل موعد الجلسة وفقا للنصوص الواردة في النظام الداخلي لمجلس النواب».ودعت رئاسة المجلس رئيس الوزراء المكلف للإسراع في إرسال المنهاج الحكومي والسير الذاتية للوزراء قبل عقد جلسة يوم الخميس المقبل.

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