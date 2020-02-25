تحت ضغط الخصوم.. مهاتير محمد يستقيل من رئاسة حكومة ماليزيا

2020/02/25 | 05:48 - المصدر: المستقبل

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المستقبل العراقيفي خطوة مفاجئة، قدم رئيس وزراء ماليزيا مهاتير محمد (94 عاماً) استقالته إلى ملك البلاد، أمس الاثنين، وفق ما أعلن مكتبه، وذلك بعد تعدّد الخلافات الكبيرة داخل الائتلاف الحاكم حول من سيخلف مهاتير في المنصب.وجاءت الخطوة بعد محاولة شركاء مهاتير السياسيين إسقاط الحكومة وتعطيل إمكانية أن يحل مكانه خليفته المتوقع أنور ابراهيم، إذ حاول خصوم هذا الأخير داخل ائتلاف تحالف الأمل، بتعاون مع معارضين، تشكيل حكومة جديدة.وأكد أنور إبراهيم أنه التقى في «اجتماع جيد للغاية» مع رئيس الوزراء المستقيل مهاتير محمد وسط شائعات حول إعادة هيكلة تلوح في الأفق يمكن أن تعيد تشكيل الائتلاف الحاكم، إذ ذكرت وكالة «بلومبرغ» للأنباء أن الاجتماع عُقد بعد ظهور تقارير بأن أنصار مهاتير يقومون بمناورات لتشكيل حكومة جديدة تستبعد أنور من خلافة مهاتير محمد في المنصب.وكان مهاتير محمد قد وعد مراراً بأنه سيسلّم السلطة إلى أنور ابراهيم خصمه السابق.وقد شهدت علاقتهما في السابق توتراً كبيراً، إلا أنهما تصالحا قبل انتخابات العام 2018، عندما وحدا جهودهما للإطاحة بائتلاف ظل في السلطة لستة عقود. وسيلتقي أنور إبراهيم ملك ماليزيا لأجل إقناعه بأنه يملك ما يكفي من دعم نيابي لتشكيل الحكومة.

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