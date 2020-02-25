2020/02/25 | 06:48 - المصدر: راديو المربد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الزبير يغلب سفوان بهدفين مقابل هدف في مستهل إنطلاق دوري الدرجة الأولى هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2020/02/25 | 06:48.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الزبير يغلب سفوان بهدفين مقابل هدف في مستهل إنطلاق دوري الدرجة الأولى) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الزبير يغلب سفوان بهدفين مقابل هدف في مستهل إنطلاق دوري الدرجة الأولى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (راديو المربد).