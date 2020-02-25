ابو مازن الجبوري يناشد سماحة المرجع الأعلى السيد السيستاني بأصدار بيان بعدم زيارة الامامين العسكرين هذه الايام

2020/02/25 | 07:03 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ناشد القيادي في تحالف القوى النائب أحمد عبدالله الجبوري ” أبو مازن” المرجع الأعلى السيد علي السيستاني بإصدار فتوى لتأجيل أو الغاء مراسيم الزيارة بمناسبة ولادة و استشهاد الامام علي […]

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