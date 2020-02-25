بالصورة.. مقتدى الصدر يزور أباه وعمه بالنجف الاشرف

2020/02/25 | 07:23 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- زار زعيم التيار الصدري في العراق السيد مقتدى الصدر قبرا أباه السيد محمد صادق الصدر وعمه السيد محمد باقر الصدر الشهيدين في النجف الاشرف....

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