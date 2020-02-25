2020/02/25 | 07:33 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- – ضرب زلزال بقوة 2ر4 درجة على مقياس ريختر من جديد اليوم الاثنين محافظة اذربايجان الغربية شمال غربي إيران.وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا)أن هذا الزلزال وقع في عمق 10 […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (زلزال يضرب مجددا شمال غربي إيران) نشر أولاً على موقع (تسريبات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (زلزال يضرب مجددا شمال غربي إيران) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (تسريبات نيوز).