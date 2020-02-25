النص الكامل للبرنامج الحكومي لرئيس وزراء العراق المكلف

2020/02/25 | 07:54 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشرت وسائل اعلامية النص الكامل للبرنامج الحكومي لرئيس الوزراء العراقي المكلف "محمد توفيق علاوي"، كما سبق أن أكد مصدر مقرب من مكتب علاوي، حيث تحدث عن ...

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