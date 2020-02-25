حسان عاكف - الشيوعيون وانتفاضة تشرين

2020/02/25 | 08:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #حسان_عاكف ساهم الشيوعيون العراقيون بشكل مباشر وفعّال في التظاهرات والاعتصامات التي عمت مدن وسط وجنوبي العراق منذ تشرين الأول الماضي، مسجلين بذلك صفحة جديدة في سجل نضالاتهم المجيدة الى جانب شعبهم وفئاته الأشد فقراً وحرماناً بغض النظر عن طبيعة الأنظمة الحاكمة وتعقيدات الظروف التي مر بها العراق وصراعاته الداخلية والمخاطر الخارجية المحدقة به،مؤكدين في هذه الانتفاضة، كما في كل مرة، أن مصالح الشعب وال......

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