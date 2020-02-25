التيتي الحبيب - صفقة القرن ولحظة إعادة تقدير الموقف

2020/02/25 | 08:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #التيتي_الحبيب الإعلان عن رؤية ترامب أو ما سماه البعض صفقة القرن، لم يحدث إلا كتتويج لمسيرة طويلة من نضال الشعب الفلسطيني.إنها تكريس لوضع واقع على الأرض وترسيم لأمر واقع، لتخليده والاعتراف النهائي بالانتصار التاريخي للمشروع الامبريالي الصهيوني على أرض فلسطين وفي المنطقة وعلى الصعيد الدولي.امام هذه الكارثة السياسية والنكبة الأخيرة كيف تموقعت القوى الفلسطينية نفسها؟ الجواب نبحث عليه في مواقف ثلاثة جها......

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