2020/02/25 | 08:04 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علاوي: هناك مخطط لافشال تمرير الحكومة بدفع مبالغ باهظة للنواب هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين الإلكتروني بتاريخ: 2020/02/25 | 08:04.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (علاوي: هناك مخطط لافشال تمرير الحكومة بدفع مبالغ باهظة للنواب) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (علاوي: هناك مخطط لافشال تمرير الحكومة بدفع مبالغ باهظة للنواب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين).