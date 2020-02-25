محمد علاوي يحذر من مخطط لافشال تمرير الكابينة الوزارية

2020/02/25 | 08:34 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغدادحذر رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي، اليوم الثلاثاء، من مخطط لافشال تمرير الكابينة الوزارية.وقال علاوي في تغريدة له، "لقد وصل إلى مسامعي ان هناك مخططاً لافشال تمرير الحكومة بسبب عدم القدرة على الاستمرار في السرقات لأن الوزارات ستدار من قبل وزراء مستقلين ونزيهين".واضاف، "يتمثل هذا المخطط بدفع مبالغ باهظة للنواب وجعل التصويت سرياً أأمل ان تكون هذه المعلومة غير صحيحة".

بغداد اليوم - بغداد

تنشر (بغداد اليوم) البرنامج الحكومي لرئيس الوزراء المكلف بتشكيل الحكومة الانتقالية المقبلة محمد توفيق علاوي.

وكان مجلس النواب، حدد، يوم الخميس المقبل موعداً لعقد الجلسة الاستثنائي

بغداد اليوم - بغداد

صرح مصدر مسؤول في رئاسة الجمهورية، الاثنين (24 شباط 2020)، ان رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي كان حاضرا في مقر الرئاسة، يوم تكليف محمد توفيق علاوي برئاسة الوزراء في الحكومة الانتقالية المقبلة.

وقال المصدر في حديث لـ (بغدا

بغداد اليوم ـ بغداد

أعلنت وزارة الخارجية، الاثنين، عن دعم العراق لأي مفاوضات تهدف لخفض مخزونات الاسلحة النووية.

وذكرت الخارجية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "وزير الخارجيّة محمد علي الحكيم، القى كلمة جمهوريّة العراق في الجلسة رفيعة المُس

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