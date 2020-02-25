كورونا يطرق ابواب امريكا وترامب يطالب بمليارين ونصف لمواجهته

2020/02/25 | 08:45 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طلبت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب من الكونغرس تخصيص مليارين ونصف المليار دولار لمواجهة فيروس كورونا.وأشارَ ترامب الى إجرائهِ اتصالاتٍ مع الدول استعداداً لمواجهةِ المرض، مؤكداً أنّ الفيروسَ تحتَ السيطرة حتى الآن.في المقابل أعلنتْ القيادةُ العسكريةُ الأميركية المتمركزة في كوريا الجنوبية التأكدَ من إصابةِ أحدِ أفرادِ عائلةِ جنديٍ أميركي بفيروس كورونا.كما أعلنتْ […]

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