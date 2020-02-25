فتح تحقيق موسع حول انتحار معتمرة سودانية في مكة المكرمة

2020/02/25 | 08:49 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فتحت السلطات السعودية في مكة المكرمة، تحقيقا في قضية انتحار معتمرة قفزت من الدور الثاني من مقر سكنها بـ”حي جرول” بالمدينة المقدسة.والمعتمرة سودانية الجنسية، وضعت حدا لحياتها صباح أمس الإثنين، حيث رمت بنفسها من الدور الثاني من العمارة التي تقطنها، ما أدى إلى وفاتها على الفور، وقامت الشرطة بفتح تحقيق موسع في الحادثة لمعرفة […]

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