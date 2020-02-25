علاوي يحذر من مخطط لإفشال تمرير الكابينة الوزارية

2020/02/25 | 08:56 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذر رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي، اليوم الثلاثاء، من مخطط لإفشال تمرير الكابينة الوزارية.

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