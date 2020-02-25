شاهد بالصور.. اصابة آمر فوج بالحشد بتفجير غربي العراق

2020/02/25 | 08:56 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مصدر امني عراقي مساء الاثنين، بأن آمر فوج بحشد الكرمة اصيب بتفجير في القضاء.

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