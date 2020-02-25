العراق: رصد حالتين يشتبه باصابتهما بفيروس كورونا ببغداد

2020/02/25 | 08:56 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف عضو في لجنة الصحة النيابية في العراق عن رصد حالتين يشتبه باصابتهما بفيروس كورونا في مستشفى اليرموك ببغداد....

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