المتحدث الحكومي: لا أزمة وقود في كوردستان

2020/02/25 | 08:56 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المتحدث باسم حكومة إقليم كوردستان جوتيار عادل

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