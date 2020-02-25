بالوثيقة … العراق يساهم بانشاء اول جامعة اماراتية عام 1977

2020/02/25 | 09:01 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد- خاص تنشر العهد نيوز، وثيقة تؤكد مساهمة العراق بانشاء اول جامعة في دولة الامارات العربية المتحدة عام 1977.وتشير الوثيقة التي هي عبارة عن خبر نشرت في ذلك العام في مجلة (الف باء) المدعومة من الدولة العراقية في ذلك الحين، ويتضمن شكر الامارات للعراق على هذه المساهمة.

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