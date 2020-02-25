الصناعة تنتج 30 ألف كمامة يومياً لمواجهة «كورونا»

2020/02/25 | 09:04 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

أعلن وزير الصناعة والمعادن صالح عبدالله الجبوري، مباشرة مصنع الألبسة الجاهزة في الموصل بانتاج كمامات طبية بطاقة (30) ألف كمامة يومياً.

وقال الجبوري في بيان اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "مصنع الألبسة الجاهزة في الموصل شرع بانتاج الكمامات لغرض تجهيز المذاخر والمستشفيات وطرحها في الأسواق قريبا بأسعار رخيصة قياساً بأسعار البيع في الصيدليات ،التي قامت برفع الأسعار، باعتبار أن هذه الكمامات واحدة من طرق الوقاية من الفيروس (كورونا)".

وشدد على أهمية "توفر الإمكانية لزيادة الإنتاج خلال الفترة المقبلة في إطار السعي الجاد لتأمين مختلف المستلزمات الطبية لمحافظة نينوى وعموم المحافظات".

وأضاف أن "هناك امكانية لدى مصانع الشركة المذكورة الأخرى كمصنع القطنية ومصنع الألبسة الرجالية في النجف الأشرف لإنتاج المستلزمات الطبية المختلفة ومنها الكمامات".

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