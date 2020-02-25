حكومة اقليم كوردستان: لا وجود لازمة وقود ولن تكون

2020/02/25 | 09:05 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اكدت حكومة اقليم كوردستان أن لاوجود لأزمة وقود في الاقليم.جاء ذلك على لسان المتحدث باسمها جوتيار عادل، والذي قال "انتشرت أنباء عن وجود أزمة في إقليم كوردستان بعد قرار تنظيم الحركة التجارية والمرور في المنافذ والمعابر الحدودية مع إيران من أجل الحماية من فيروس كورونا".واضاف "نؤكد أن لا وجود لأزمة وقود ولن تكون في الإقليم".

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