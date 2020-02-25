حكومة كردستان توضح حقيقة أزمة الوقود في الإقليم بعد إغلاق المنافذ الحدودية

2020/02/25 | 09:05 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-اربيل

أوضح المتحدث باسم حكومة كردستان، جوتيار عادل، الثلاثاء (25 شباط، 2020) حقيقة أزمة الوقود في الإقليم بعد إغلاق المنافذ الحدودية.

وقال عادل، في بيان، أن "أنباء انتشرت عن وجود أزمة في اقليم كردستان بعد قرار تنظيم الحركة التجارية والمرور في المنافذ والمعابر الحدودية مع ايران، من اجل الحماية من فايروس كورونا".

وأضاف: "نؤكد لمواطني الإقليم الأعزاء، أن لا وجود لازمة وقود، ولن يكون في الإقليم أزمة"، مبينا أن "إغلاق المنافذ هو لحماية حياة المواطنين ومن اجل ذلك لدى الحكومة خطة لمواجهة الفيروس".

وأشار الى أن "موضوع الحدود نقطة رئيسية في اجندة اجتماع مجلس الوزراء".

يتبع....

بغداد اليوم ـ كربلاء

أعلن محافظ كربلاء، نصيف الخطابي، الثلاثاء، خلو المحافظة من اي اصابة بفايروس كورنا.

وذكرت قيادة شرطة كربلاء في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنه "عقد في مبنى محافظة كربلاء، مؤتمرا صحفيا مشتركا حضره المحافظ نصيف جا

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اعلنت العتبة العباسية، الثلاثاء، المباشرة بخطتها الوقائية من فايروس كورونا بعد تسجيل اول اصابة في محافظة النجف.

وقالت العتبة في بيان، ان "شعبة رعاية الحرم وقسم الصحن الشريف لأبي الفضل العبّاس (عليه السلام) باشرا ب

بغداد اليوم ـ بغداد

نفت دائرة صحة بغداد، الاثنين، تسجيل أية اصابات بفيروس كورونا في مستشفى اليرموك.

ونقل قسم الاعلام في محافظة بغداد ببيان، عن مدير عام الصحة، جاسب الحجامي، قوله: إنه "لم يتم تسجيل حدوث اية إصابات بفيروس (كورونا)

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