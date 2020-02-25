2020/02/25 | 09:06 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جنايات ديالى تصدر حكماً بحق احد المدانين بقضايا تجارة المخدرات هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين الإلكتروني بتاريخ: 2020/02/25 | 09:06.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (جنايات ديالى تصدر حكماً بحق احد المدانين بقضايا تجارة المخدرات) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (جنايات ديالى تصدر حكماً بحق احد المدانين بقضايا تجارة المخدرات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين).