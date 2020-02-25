ديالى.. السجن 10 سنوات وغرامة مالية بحق مدان بتجارة المخدرات

2020/02/25 | 09:17 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – العراق أصدرت جنايات ديالى، اليوم الثلاثاء، حكماً بالسجن 10 سنوات وغرامة مالية قدرها 10 ملايين بحق احد المدانين بقضايا تجارة المخدرات.وذكرت المحكمة في بيان تلقت “العهد نيوز”، نسخة منه، انه “تنفيذاً لتوجيهات قائد شرطة ديالى اللواء حامد خليل الشمري يواصل قسم شرطة مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية ممارساته الامنية للقبض على تجار […]

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