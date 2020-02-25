2020/02/25 | 09:22 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – العراق حذّر رئيس مجلس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي، الثلاثاء، من مخطط لإفشال تمرير حكومته، عبر مبالغ طائلة تدفع للنواب وجعل جلسة البرلمان سرية.وقال علاوي، عبر صفحته في فيسبوك تابعتها “العهد نيوز”، “لقد وصل إلى مسامعي أن هناك مخططاً لافشال تمرير الحكومة بسبب عدم القدرة على الاستمرار في السرقات لأن الوزارات […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (علاوي يعترف بوجود مخطط لإفشال تمرير حكومته) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (علاوي يعترف بوجود مخطط لإفشال تمرير حكومته) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).