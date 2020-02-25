مصدر لـ “العهد نيوز”: وزير الخارجية يلتقي بنظيره السعودي في جنيف

2020/02/25 | 09:22 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد التقى وزير الخارجيّة محمد علي الحكيم مع نظيره السعودي فيصل بن فرحان آل سعود في جنيف.وقال مصدر في وزارة الخارجية لـ “العهد نيوز”، ان “الحكيم بحث مع ال سعود آليّة تعزيز العلاقات بين البلدين.

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