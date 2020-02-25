2020/02/25 | 09:27 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرافدين: منتسبو الداخلية سيتسلمون رواتبهم عن طريق الماستر الشهر المقبل هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة الانباء العراقية الإلكتروني بتاريخ: 2020/02/25 | 09:27.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة الانباء العراقية.

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