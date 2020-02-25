غداً.. انطلاق ثالث جولات الدوري الممتاز

2020/02/25 | 09:27 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تنطلق يوم غد الأربعاء منافسات الجولة الثالثة من دوري الكرة الممتاز بالموسم الحالي الذي يشارك فيه 15 فريقاً من العاصمة بغداد والمحافظات.

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