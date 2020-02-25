2020/02/25 | 09:27 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالفيديو | هواوي تطرح هاتفا ذكياً قابلا للطي بـ"شاشة أقوى") نشر أولاً على موقع (كردستان 24) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالفيديو | هواوي تطرح هاتفا ذكياً قابلا للطي بـ"شاشة أقوى") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كردستان 24).