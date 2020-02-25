"كورونا" على رأس جدول أعمال مجلس وزراء كوردستان

2020/02/25 | 09:27 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يعقد مجلس وزراء إقليم كوردستان برئاسة مسرور بارزاني في وقت لاحق من اليوم الثلاثاء جلسة اعتيادية

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