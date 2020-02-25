الرافدين: منتسبو الداخلية سيتسلمون رواتبهم عن طريق “البطاقة الذكية” الشهر المقبل

2020/02/25 | 09:31 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – العراق أعلن مصرف الرافدين، الثلاثاء، ان منتسبي وزارة الداخلية الذين تم توطين رواتبهم على مصرفنا وحصولهم على الماستر كارد سيتسلمون رواتبهم عن طريق البطاقة الشهر المقبل.وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان تلقت “العهد نيوز”، نسخة منه، ان “توزيع بطاقات الماستر كارد على منتسبي الداخلية مستمر وسيتم استكمال هذه العملية خلال الأيام […]

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