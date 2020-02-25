المناطق السياحية في ايطاليا تتحول الى مدن اشباح بسبب كورونا

2020/02/25 | 09:31 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تحولت مناطق سياحية عدة في إيطاليا، الى مدن اشباح بسبب فايروس كورونا.وكانت هذه المدن دوما مكتظة بالسياح والمتنزهين، حيث تحولت إلى ما يشبه مدنَ أشباحٍ خلال عطلة نهاية الأسبوع.

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